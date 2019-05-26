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صورة من الفضاء تكشف كيف تهَرب طهران الأسلحة لميليشياتها فى الشرق الأوسط

الأحد، 26 مايو 2019 09:01 م
صورة من الفضاء تكشف كيف تهَرب طهران الأسلحة لميليشياتها فى الشرق الأوسط كيف تهَرب طهران الأسلحة لميليشياتها فى الشرق الأوسط
كتب وكالات
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كشفت صورة قمر صناعى عن قيام إيران ببناء معبر حدودى بين العراق وسوريا، لتسهيل تهريب الأسلحة من طهران إلى ميليشياتها فى سوريا، وفقا لـ "سكاى نيوز"، ويتم تهريب الاسلحة للمليشيات مثل حزب الله كجزء من مشروع لإنشاء طريق استراتيجى يربط طهران بالبحر المتوسط، حسبما أوردت وكالة "إيمدج سات إنترناشيونال".
 
 
وتُظهر الصور، التى التقطت الأسبوع الماضى عبر قمر صناعى تجسسى، أعمال بناء بنية تحتية على مسافة 2.6 كيلومتر غرب معبر البوكمال الحدودى بين البلدين.
 
وعلى الرغم من أن المعبر الحدودى لم يكن نشطًا، إلا أن المنطقة تخضع لسيطرة ميليشيا موالية لإيران يديرها فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني، حسبما أوردت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
 
وتظهر إحدى الصور مربعًا عريضًا مساحته 270 مترًا فى 165 مترًا ، والذى كان قيد الإنشاء على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وقد يكون الغرض من المبنى هو تخزين المركبات والمعدات والأسلحة، بحسب التقرير.
 
 وجرى بناء هيكل مجاور فى نهاية عام 2018، فيما يحتمل أن تكون البنية التحتية الجديدة عبارة عن منشآت لتسهيل نقل المعدات العسكرية إلى ميليشيات إيران فى سوريا، وفى صورة أخرى، شوهد موقع بناء جديد داخل مجمع تسيطر عليه الميليشيات الشيعية الموالية إيران.
 
ومنذ قصف الموقع فى 18 يونيو 2018، تمت إزالة الحطام، وبعد أسبوعين، قام أبو مهدى المهندس الذى كان نائبا لقائد ميليشيا الحشد الشعبى آنذاك ووفد من المخابرات الإيرانية بزيارة الموقع.
 
ووفقًا لتتقييم إيمدج سات إنترناشيونال: "بدون إشراف سوري، فإن حلفاء إيران فى لبنان وسوريا مثل حزب الله يحصلون على قناة لوجستية تديرها الميليشيات الموالية لإيران" فى العراق، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى يتمثل فى إنشاء جسر برى بطول 1200 كيلومتر من طهران إلى البحر المتوسط .
 
وحذرت إسرائيل مرارًا وتكرارًا من أنها لن تسمح بوجود إيرانى فى سوريا، وقد اعترفت بتنفيذ مئات الغارات الجوية لمنع نقل الأسلحة.
 
ويُعتقد أن إيران ستحاول ترسيخ نفسها على الحدود العراقية مع سوريا، ورغم عدم ورود تقارير عن غارات إسرائيلية قد تكون شنت داخل العراق لاستهداف المنشآت الإيرانية، فقد توارد أن إسرائيل كانت وراء غارة جوية على الحدود السورية العراقية العام الماضى بالقرب من البوكمال ، أسفرت عن مقتل 22 من أعضاء ميليشيا شيعية موالية لإيران.

 

لقطة للطريق الذى تسلكه الاسلحة من طهران للشرق الأوسط
لقطة للطريق الذى تسلكه الاسلحة من طهران للشرق الأوسط

 

 

 

#Iran’s land bridge from #Tehran to the #Mediterranean: #Iranian-handeled militias build a new #Iraq-#Syria border crossing which will be controlled by #IRGC and allow transfer of weapons, oil and personnel. See #ISI report here: https://t.co/jUKEKAwIDu #hizballah #satellite pic.twitter.com/TcQIsPxzv4

— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) ٢٤ مايو ٢٠١٩


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