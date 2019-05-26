صحيفة عكاظ: النظام الإيرانى يعيش حالة هلع

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نددت صحيفة "عكاظ" السعودية بمحاولات النظام الإيرانى لزعزعة الاستقرار، وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( العالم ضد الإرهاب) :جسدت المحاولات الحثيثة التي يبذلها نظام الملالي في طهران من أجل تدخل القوى الفاعلة وذات المصالح مع إيران لتخفيف لهجة العقاب التي بات يوجهها العالم بقيادة أمريكا ضد محاولات نظام الملالي إثارة الرعب في العالم من خلال امتلاك القوة النووية والسيطرة على المليشيات الإرهابية في العالم وتوجيهها لخدمة تنفيذ الأهداف الإيرانية ضد الدول المستقرة والبلدان الآمنة حالة الهلع التي يعيشها النظام.

وأضافت أنه بعد كم محاولة لتفجير الوضع في منطقة الخليج العربي والتلويح بتفخيخ طرق الملاحة العالمية والتي تعني الكثير بالنسبة لتدفق النفط إلى دول العالم وبعد توجيه العملاء لإثارة الأهداف الإستراتيجية في المملكة والشقيقة الإمارات ها هم الآن يواصلون مسلسل الخداع وقلب الآية من خلال استجداء الأطراف المحايدة لتبني موقفهم وإعطائهم فرصا أخرى للتحايل واللعب من جديد على ورقة التفاهمات الودية.

ورأت أن العالم قد استوعب مكر القيادة الإيرانية منذ الاتفاق النووي الذي عقد في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما واكتشف الجميع بأنه لم يكن سوى محاولة لجس النبض وامتصاص الصدمات من أجل تمرير مشروعهم النووي بصمت، ولأن الدرس كان بليغا فلن يتكرر وصار العالم بأجمعه الآن ضد نظام الملالي.