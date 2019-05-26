صحيفة القبس:هروب رجل أعمال بالكويت متورط فى قضايا أموال ونصب بـ10ملايين دينار

كتبت ــ إسراء أحمد فؤاد

هرب رجل أعمال بالكويت متورط فى احتيال بـ10 ملايين دينار كويتى، وتحرك نواب بمجلس الأمة الكويتى وطالبوا بضبطه، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن النائب رياض العدساني الذى طالب الجهات المختصة بمباشرة اختصاصاتها والتحرك لضبط وإحضار رجل أعمال هرب بطريقة غير مشروعة.

ووفقا للصحيفة، فإن رجل الأعمال الهاب هرب وتحايل على منع السفر الواقع عليه على خلفية قضايا مشبوهة، بينها غسل أموال ونصب واحتيال وشيكات بلا رصيد تجاوزت 10 ملايين دينار.

وقال العدساني إن ما حدث «يؤكد ما ذكرته سابقا بحق المتورطين، وأن هناك شبهات بجرائم مالية وتجاوزات صارخة وتكسبا غير مشروع وتضخما في الأرصدة البنكية لدى بعضهم، موضحا أن على الجهات المختصة «التحرك من دون تهاون أو تراخ لاحضار المتهم الهارب، وتشديد الإجراءات على المتورطين معه وبينهم نائب سابق كي لا يهربوا خارج البلاد».

وشدد النائب الكويتى على ضرورة "تطبيق القانون على كل متجاوز استغل نفوذه وحقق انتفاعا شخصيا ضخم أرصدته البنكية وحركة حساباته غير الطبيعية التي لا تتناسب مع دخلهم المالي، وهذا هو قمة التجاوز والتكسب غير المشروع والمشبوه ومخالفة قوانين الدولة".