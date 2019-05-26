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شاهد.. قصة الباكستانى «شفيق الزمان» خطاط المسجد النبوى منذ 30 عام

الأحد، 26 مايو 2019 09:36 م
شاهد.. قصة الباكستانى «شفيق الزمان» خطاط المسجد النبوى منذ 30 عام شفيق زمان خطاط المسجد النبوى
كتب مصطفى عنبر
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مسلمون كثيرون يتمنون زيارة المسجد النبوى ولو لمرة واحدة فى العمر؛ لكن الخطاط الباكستانى شفيق الزمان، كان حظه وفيرا من هذه الأمنية الغالية.

شفيق الزمان، هو مسلم من باكستانى، يعمل خطاطا بالمسجد النبوى منذ 30 عاما؛ وكل من زاروا المسجد النبوى الشريف من المؤكد أنهم صادفوا الأعمال المبدعة لهذا الخطاط الرائع.

مؤخرا، نشر مركز التواصل الحكومي بإمارة منطقة المدينة المنورة، فيديو مسجل للخطاط شفيق الزمان، كان يتحدث فيه عن رحلته من باكستان للمملكة العربية السعودية منذ 40 عام وكيف عمل خطاطا للمسجد النبوى.

وقد لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فى الدول العربية.

وقال "شفيق الزمان"، إنه قدم إلى المملكة منذ 40 عامًا، وكان يعمل خطاطًا في مدينة الرياض، ثم انتقل إلى المدينة المنورة، وشارك في مسابقة للخط تتبع للمسجد النبوي وفاز بها.

وتوجته لجنة التحكيم كفائز، ثم تفاجأت بعد اكتشافه أنه ليس عربي الجنسية، بل باكستاني، فأكد الخطاط قائلاً: "من صغري وأنا هاوي للخطوط العربية".

وتحدث الخطاط في الفيديو عن تفاصيل مهنته كخطاط للمسجد النبوى، فشرح أن تزيين قبة واحدة تستغرق منه قرابة شهرين، يتم فيهما التصميم والتنفيذ.

وأشار الخطاط إلى 3 لوحات له معلقه في منطقة "الروضة الشريفة" فى المسجد استغرق العمل عليها عاماً ونصف العام، أى 6 أشهر لكل لوحة.

وأشار الخطاط إلى أنها صُنعت باستخدام ذهب من عيار 24 قيراطاً؛ وفى النهاية، أعرب الزمان عن كون أعماله مصدر فخر بالنسبة له، إذ أنه كتبها بيده. 

 

 


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