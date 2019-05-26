سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 05:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

س وج ..كل ما تريد معرفته عن جريمة غسيل الأموال ؟

الأحد، 26 مايو 2019 04:30 ص
س وج ..كل ما تريد معرفته عن جريمة غسيل الأموال ؟ غسيل الأموال ـ أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

كثيرون لا يعرفون ما المقصود بجريمة غسيل الأموال ولذا يشرح اليوم السابع من خلال أسئلة والأجوبة كافة التفاصيل على النحو التالى:

ما المقصود بغسيل الأموال ؟

هى جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها، إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو المواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والرشوة ، واختلاس المال العام ، وغيرها.

كيف يتم غسيل الأموال ؟

.تحدث عملية غسل الأموال من خلال ثلاثة مراحل هى الإيداع، والتمويه ، والدمج

ما هو سبب الاهتمام بظاهرة غسيل الأموال ؟

على الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال "القذرة" والأموال "النظيفة" وأن الأموال "القذرة" تستطيع أن تساعد فى دفع عجلة التنمية فى دولة ما إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة يترتب عليه عدة نتائج سلبية، يتمثل أهمها من الناحية الاقتصادية فيما يلى:

- تقليل قدرة السلطات المختصة على تنفيذ السياسات الاقتصادية بصورة فعالة

- تقويض استقرار سوق الصرف نتيجة للتقلبات الكبيرة التي تنشأ عن حركة وتدفق الأموال

- إيجاد فروق كبيرة في توزيع الثروات الاقتصادية

- إضعاف النمو الاقتصادي كنتيجة لتركز الموارد المالية في استثمارات ليست كبيرة الجدوى والفائدة

- إيجاد ضغط تضخمي في الاقتصاد القومي نظراً لوجود قوة شرائية وهمية ناشئة عن الأنشطة الاقتصادية غير الحقيقية

أما على الصعيد السياسى:

- انتشار الفساد السياسي والإداري واستغلال النفوذ

- تشويه سمعة الدولة مع المؤسسات الدولية التي تتعامل معها كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولى

- إيجاد ثغرة قد تمكن غاسلو الأموال من الوصول إلى مراكز مؤثرة في الدولة يترتب عليها انتشار الفوضى وتهديد الاستقرار السياسي

ما هي أهم المنظمات الدولية التى تهتم بجهود مكافحة غسيل الأموال ؟

الأمم المتحدة:

قامت الأمم المتحدة فى سنة 1988 بإصدار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار فى العقاقير والمواد المخدرة، والتى تعد أولى الوثائق الدولية التى تناولت موضوع غسل الأموال

لجنة بازل:

قامت لجنة بازل فى سنة 1988 بإصدار إرشادات فى شأن الضوابط المصرفية والممارسات الرقابية

لجنة العمل المالى:  (FATF)

تم تأسيسها عام 1989 فى اجتماع مجموعة الدول السبعة المنعقد بباريس، وهى لجنة دولية تهدف إلى تنمية وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال على الأصعدة القومية والصعيد الدولى

المجلس الأوروبى

أسس المجلس الأوروبي سنة 1990 مؤتمر المجلس الأوروبى لمكافحة غسل الأموال ومصادرة والتحفظ على متحصلات الجريمة

ما هو حجم مشكلة غسيل الأموال ؟

على الرغم من أنه لا يمكن تحديد حجم الأموال التي يتم غسلها بصورة سنوية، إلا أن البنك الدولي قدر حجم الأموال التي يتم غسلها بصفة سنوية بنحو 2.5 % من إجمالى الناتج المحلى العالمى.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعرف على النتائج السلبية لغسيل الأموال على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى

إحالة محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال لمحكمة الاستئناف

فيديو.. "مباشر قطر" تكشف تفاصيل تورط النظام القطرى فى عمليات غسيل أموال

لمكافحة غسيل الأموال.. 6 خطوات لإلغاء 467 ألف سهم لحامله من البورصة المصرية

غسل الأموال

جريمة غسل الأموال

الأمم المتحدة

المجلس الأوروبي

مكافحة غسل الأموال


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

الرجوع الى أعلى الصفحة