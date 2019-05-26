س وج ..كل ما تريد معرفته عن جريمة غسيل الأموال ؟

كتبت هدى أبو بكر

كثيرون لا يعرفون ما المقصود بجريمة غسيل الأموال ولذا يشرح اليوم السابع من خلال أسئلة والأجوبة كافة التفاصيل على النحو التالى:

ما المقصود بغسيل الأموال ؟

هى جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها، إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو المواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والرشوة ، واختلاس المال العام ، وغيرها.

كيف يتم غسيل الأموال ؟

.تحدث عملية غسل الأموال من خلال ثلاثة مراحل هى الإيداع، والتمويه ، والدمج

ما هو سبب الاهتمام بظاهرة غسيل الأموال ؟

على الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال "القذرة" والأموال "النظيفة" وأن الأموال "القذرة" تستطيع أن تساعد فى دفع عجلة التنمية فى دولة ما إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة يترتب عليه عدة نتائج سلبية، يتمثل أهمها من الناحية الاقتصادية فيما يلى:

- تقليل قدرة السلطات المختصة على تنفيذ السياسات الاقتصادية بصورة فعالة

- تقويض استقرار سوق الصرف نتيجة للتقلبات الكبيرة التي تنشأ عن حركة وتدفق الأموال

- إيجاد فروق كبيرة في توزيع الثروات الاقتصادية

- إضعاف النمو الاقتصادي كنتيجة لتركز الموارد المالية في استثمارات ليست كبيرة الجدوى والفائدة

- إيجاد ضغط تضخمي في الاقتصاد القومي نظراً لوجود قوة شرائية وهمية ناشئة عن الأنشطة الاقتصادية غير الحقيقية

أما على الصعيد السياسى:

- انتشار الفساد السياسي والإداري واستغلال النفوذ

- تشويه سمعة الدولة مع المؤسسات الدولية التي تتعامل معها كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولى

- إيجاد ثغرة قد تمكن غاسلو الأموال من الوصول إلى مراكز مؤثرة في الدولة يترتب عليها انتشار الفوضى وتهديد الاستقرار السياسي

ما هي أهم المنظمات الدولية التى تهتم بجهود مكافحة غسيل الأموال ؟

الأمم المتحدة:

قامت الأمم المتحدة فى سنة 1988 بإصدار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار فى العقاقير والمواد المخدرة، والتى تعد أولى الوثائق الدولية التى تناولت موضوع غسل الأموال

لجنة بازل:

قامت لجنة بازل فى سنة 1988 بإصدار إرشادات فى شأن الضوابط المصرفية والممارسات الرقابية

لجنة العمل المالى: (FATF)

تم تأسيسها عام 1989 فى اجتماع مجموعة الدول السبعة المنعقد بباريس، وهى لجنة دولية تهدف إلى تنمية وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال على الأصعدة القومية والصعيد الدولى

المجلس الأوروبى

أسس المجلس الأوروبي سنة 1990 مؤتمر المجلس الأوروبى لمكافحة غسل الأموال ومصادرة والتحفظ على متحصلات الجريمة

ما هو حجم مشكلة غسيل الأموال ؟

على الرغم من أنه لا يمكن تحديد حجم الأموال التي يتم غسلها بصورة سنوية، إلا أن البنك الدولي قدر حجم الأموال التي يتم غسلها بصفة سنوية بنحو 2.5 % من إجمالى الناتج المحلى العالمى.