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سقوط 7 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو وهيروين بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الأحد، 26 مايو 2019 01:16 ص
سقوط 7 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو وهيروين بقصد الاتجار فى الإسماعيلية متهم - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 7 متهمين بحوزتهم كميات من استروكس والبانجو والهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "أمير.ع.ك"24 عام عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 250 جراما و66 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة" والمتهم "محمد.ى.ح"41 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته 52 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "الليثى.م.أ"33 عاما سائق مقيم عين شمس القاهرة حال استقلاله سيارة ميكروباص بحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "حلمى.م.م"45 عاما سائق مقيم العاشر من رمضان شرقية بحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "هشام.ج.م"38 عاما عاطل مقيم العاشر من رمضان شرقية بحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ال.س"24 عاما عاطل مقيم الواصفية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ع.م"20 عام عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلوجرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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