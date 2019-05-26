سفير السعودية بالفلبين: شكلت فريق عمل للبحث عن الطيار المختفى

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

قال سفير السعودية فى الفلبين، الدكتور عبد الله البصيرى، إنه شكّل فريق عمل للبحث عن الطيار السعودى المختفى عبد الله الشريف، كما توصل مع الجهات المعنية فى الحكومة الفلبينية بشأن الأمر.

وأوضح السفير فى تعليقه على الواقعة، أنه "فور تلقينا خبر اختفاء الطيار عبد الله الشريف، صباح يوم السبت، من قبل شقيقه محمد، كوّنت السفارة فريق عمل، وتواصلت مع الجهات المختصة الفلبينية، وبدأ البحث حسب الإحداثيات المُبلغ عنها".

وأضاف فى مقابلة لـ"العربية. نت": "السفارة تقوم بواجبها تجاه اختفاء الطيار عبد الله الشريف، ونحن حريصون جدا على بذل كل الجهد والدعم فى سبيل الوصول لنتائج إيجابية، فمنذ يوم اختفاء الطيار السعودى ونحن نعمل على قدم وساق مع كل الأجهزة الأمنية فى الفلبين، وأصدرنا بيانا أوّليا من هيئة الطيران المدنى فى الفلبين، بوجود بعض آثار حطام الطائرة، إلا أننا لم نصدر بيانا حينها احترما لرغبة شقيق وعائلة عبد الله الذين رأوا عدم ذكر ذلك".

وفيما يخص الدعم والمساعدة، قال السفير: "زارنى عبد المجيد الشريف فى المكتب، وطلب منا الدعم ومعدات وأجهزة لعملية البحث، وفورا خاطبنا الجهات المعنية فى الفلبين من وزارة الدفاع وخفر السواحل والجوية والشرطة، لتوفير كل ما يلزم، وتم الرد علينا بإرسال اسم مفوّض للتواصل معه فورا، وهذا ما تم عمله، كما أن مندوب السفارة متواجد الآن برفقة عائلة عبد الله، للمساعدة وإجراء كل المُتطلبات".

وحول الاتصال الذى ورد لجوال "عبد الله" وتم التجاوب معه، قال: "وصلنا خبر الاتصال، وتم التعامل معه بجدية، وأرسلنا كل البيانات للأجهزة الأمنية، ليتم رصد موقعه، ونؤكد أن السفارة ووزارة الخارجية فى السعودية مهتمة وحريصة جدا على كل التفاصيل ومتابعتها". واختتم السفير حديثه: "لا يوجد أى تقصير أبدا، وما قمنا به من عدم نشر أية معلومات كان برغبة أسرته التى طلبت منا عدم التواصل مع وسائل الإعلام حينها، متمنيا أن تظهر نتائج إيجابية لعمليات البحث خلال الساعات القادمة".

يُذكر أن السلطات الفلبينية ما زالت تبحث عن طائرة التدريب التى اختفت فى مقاطعة Occidental Mindoro التى تحتل نصف مساحة جزيرة "ميندورو" جنوبى البلاد. والطائرة من طراز Beechcraft Baron 55 بمحركين، وكانت قد أقلعت فى الثامنة والنصف صباح الجمعة من مطار مدينة "سان خوسيه" بالجزيرة، إلا أنها اختفت عن شاشة الرادار فى اليوم نفسه، ولم يظهر لها أى أثر بعدما شُوهدت لآخر مرة على بعد 25 كيلو مترا جنوبى المدينة، وسريعا بدأت 3 فِرق من القوات الجوية والبحرية الفلبينية وحرس السواحل عمليات بحث مكثفة، وضجت مواقع التواصل الفلبينية بأنباء الحادثة.