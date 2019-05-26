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سحورك عربى.. العصيدة باللبن وشوربة الذرة أكلات السحور في جيبوتى

الأحد، 26 مايو 2019 12:30 ص
سحورك عربى.. العصيدة باللبن وشوربة الذرة أكلات السحور في جيبوتى العصيدة باللبن
كتبت فاطمة خليل
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يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم اليوم السابع على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

العصيدة (2)
 

السحور من جيبوتى
 

العصيدة باللبن الرائب والشوربة من الأطعمة الرئيسية التى يتناولها أهل جيبوتى على مائدة السحور، فهى غنية بالفوائد الغذائية والألياف التى تساعد على شعورهم بالشبع والامتلاء، وكذلك تمنح الجسم الطاقة والحيوية، لذا يتناولونها فى السحور.

وتصنع العصيدة من اللبن الرائب مع الدقيق والسكر والزيت ويتم تناولها ساخنة لتمنح الجسم الطاقة.

شوربة الذرة

شوربة الذرة
 

شوربة الذرة والشعير على المائدة
 

يتناول المسلمون فى جيبوتى أيضاً نوعين من الشوربة على السحور، هما: شوربة الذرة التى تصنع من حبوب الذرة ودقيق الذرة ويخلط بالحليب، وكذلك شوربة الشعير، عبارة عن دقيق الشعير يتم خلطه باللبن.

ويلاحظ أن اللبن من الأطعمة الأساسية على مائدة جيبوتى، حيث يتم خلط معظم الأطعمة به، حتى  أن الأرز والشعرية يتم خلطها باللبن أيضاً.

شوربة الشعير

شوربة الشعير


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