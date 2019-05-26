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رويترز: تركيا ترسل أسلحة جديدة للجماعات الإرهابية لصد تقدم لجيش السورى

الأحد، 26 مايو 2019 05:00 ص
رويترز: تركيا ترسل أسلحة جديدة للجماعات الإرهابية لصد تقدم لجيش السورى الجيش السورى
رويترز
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قال مسؤولون بالمعارضة السورية ومصادر من المسلحين، أمس السبت، إن تركيا أمدت مجموعة الجماعات الإرهابية بأسلحة جديدة لمساعدتهم في صد هجوم كبير للقوات السورية.

 

وتدعم روسيا الهجوم الضخم الجوي والبري للجيش السوري الذي يسعى للسيطرة على آخر منطقة كبيرة لا تزال تحت سيطرة الجماعات الغرهابية في شمال غرب البلاد.

 

وشن الرئيس السوري بشار الأسد، هجوما في الشهر الماضي قائلا:" إن المعارضة انتهكت وقفا لإطلاق النار مما أسفر عن نزوح جماعي للمدنيين من محافظة إدلب ومناطق مجاورة لها نتيجة القصف.

 

وقال مصدر على صلة بقادة عسكريين سوريين لرويترز إن الجيش السوري أرسل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تعزيزات عسكرية كبيرة استعدادا لفتح جبهة جديدة.

 

وذكر الجيش السوري أمس السبت، إنه واصل تكثيف هجماته على مخابئ الإرهابيين في شمال غرب البلاد.


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