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رفض توريد 1810 أطنان قمح بسبب ارتفاع نسبه الشوائب

الأحد، 26 مايو 2019 01:05 م
رفض توريد 1810 أطنان قمح بسبب ارتفاع نسبه الشوائب توريد القمح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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تواصل الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

 

وكشف تقرير عن توريد القمح المحلى، انتظام معدلات التوريد من المزارعين ﻭأنه تم رفض كميات تقرب من 1810 أطنان بسبب انها أقماح قديمة من العام الماضى وكذلك وجود نسبة شوائب كبيرة، ﻭأنه يجرى استلام الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية أو الإسفلتية المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها من مديرية التموين المختصة، وإرسال نماذج المعاينة معتمدة من مدير المديرية.

 

و أوضح أن بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أى أقماح محلية فى الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع، والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أى أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبين الأمن لكل موقع تخزينى قبل بداية موسم التوريد، مع حظر أن يكون أمين الموقع التخزينى ومندوب الأمن مسئولان عن أكثر منموقع تخزينى.

 

ويجرى فرز القمح الوارد بمعرفة اللجنة المشكلة لكل مورد على حدى، طبقًا للبيانات المدونة ببطاقة الرقم القومى الخاص به، وطبقًا للنموذج المعد لذلك والتوقيع عليه من جميع أعضاء اللجنة وتسليم صورة منه للمورد لمطابقته على أصل المحضر الموجود، وأن يجرى تجميع المستندات الخاصة بكل عميل لاستخراج الشيك أو السداد للمورد خلال 48 ساعة.

 


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موسم القمح المحلى

توريد القمح المحلى

المزارعبن

الشوائب


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