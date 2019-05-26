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رابطة العالم الإسلامى تنظم مؤتمر الوسطية وتعلن وثيقة مكة المكرمة غدا

الأحد، 26 مايو 2019 02:31 م
رابطة العالم الإسلامى تنظم مؤتمر الوسطية وتعلن وثيقة مكة المكرمة غدا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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تنظم رابطة العالم الإسلامى، غدا الاثنين، المؤتمر الدولى حول قيم الوسطية والاعتدال، وتعلن وثيـقة مكة المكرمة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفقا لما أوردته وكالة واس السعودية.

وثمّن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، تلك الرعاية الكريمة التى تأتى فى إطار الدعم الكبير للعمل الإسلامى المشترك، الذى يُعمّق الوئام والتعاون بين علماء الأمة الإسلامية، لتحقيق الأهداف والتطلعات، بما تمثله المملكة العربية السعودية من مرجعية إسلامية تُعقد عليها الآمال.

وقال أمين الرابطة، إن "المؤتمر الدولى يستمر أربعة أيام، بحضور حشد كبير من أصحاب الفخامة والمعالى والفضيلة، العلماء والمفتين وكبار المسؤولين والمفكرين فى العالم الإسلامى، الذين يناقشون تحت عنوان (الوسطية والاعتدال.. المعانى والدلالات) معالم الوسطية ومقوماتها فى الإسلام، وآثار وتداعيات الجهل بمفاهيم الوسطية، فيما يناقش المحور الثانى (المنهج النبوى.. وسطية واعتدال) إضافة إلى موضوعات القيم الأخلاقية والإنسانية فى الهدى النبوى، والتعامل مع المخالف في ضوء السيرة النبوية".

وأضاف "العيسى" أن المؤتمر سيناقش فى محور "الوسطية والاعتدال بين الأصالة والمعاصرة"، موضوعى: "الاعتدال والوسطية فى التاريخ الإسلامى والتراث الفقهي"، و"الخطاب الوسطى ومُتغيّرات العصر"، إلى جانب مناقشة موضوعات: "الاختلاف وثقافة الاعتدال"، و"تجارب وبرامج عملية لتعزيز الوسطية بين الشباب"، ضمن محور "تعزيز الوسطية والاعتدال فى المجتمعات المسلمة"، فيما ستشهد الجلسة الخامسة للمؤتمر محور "الوسطية والاعتدال ورسالة التواصل الحضارى"، الذى يتدارس المشاركون فيه قضايا التعدّد الدينى والتواصل الثقافى، والقيم المشتركة فى العلاقات الدولية المعاصرة.


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