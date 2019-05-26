رئيس نادى مجلس الدولة: الإعلام عليه مسئولية كبيرة لإظهار حقيقة الجماعات الإرهابية

كتب أحمد عبد الهادى تصوير حسين طلال

قال المستشار سمير البهى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، إنه يجب تضافر جهود الجميع من أجل مواجهة الجماعات الإرهابية والدول التى تسعى إلى تخريب مصر.

وأضاف البهى، خلال حفل الإفطار الذى نظمه نادى قضاة مجلس الدولة، اليوم الأحد، أن وسائل الإعلام عليها مسؤولية كبيرة لإظهار الحقيقة، ووجب عليها تحرى الدقة والمصداقية لمواجهة الجماعات الإرهابية التى تحاول بث روح التطرف لدى الشباب.

وقال رئيس نادى قضاة مجلس الدولة ، إن المصريين جميعًا يعلمون كم التضحيات التى قدمها الشهداء، سواء من رجال القضاء والشرطة والجيش.

وشهد الحفل تكريم أسماء شهداء القضاء وهم الشهيد هشام بركات، النائب العام الأسبق، والشهيد محمد مروان، والشهيد عمر حماد والشهيد عبدالمنعم مصطفى عثمان، ومن رجال القوات المسلحة الشهيد أحمد منسى، والشهيد أحمد الشبراوى، والشهيد عماد أمير رشدى، والشهيد أبانوب صابر، والشهيد مينا مجدى، ومن رجال الشرطة الشهيد نبيل فراج، والشهيد مصطفى الخطيب، والشهيد ساطع النعمانى.

وشهد الحفل حضور ممثلون عن الهيئات القضائية ووزارتى العدل والداخلية وعددًا من وسائل الإعلام والأزهر الشريف والكنيسة.































































































































