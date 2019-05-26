رئيس قطاع كهرباء بورسعيد: قدراتنا تفوق احتياجات المواطنين من الطاقة

بورسعيد محمد فرج

قال المهندس محمد سعيد رئيس قطاع كهرباء بورسعيد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" نواجه صيفا بدون تخفيف أحمال وهدفنا وصول الخدمة للمستهلك بأعلى جودة، لأن لدينا قدرات كافية لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء ومواجهة ارتفاع الأحمال والطقس الحار.

لافتا أن الصيانة للشبكات ومحطات التوليد تستهدف جميع الوحدات الموجودة على الشبكة تفاديا لحدوث أية أعطال فنية خلال فصل الصيف والشتاء لأننا نعمل على قياس أحمال الشبكة وتحديد المكان الذى يحتاج تدعيمه من خلال تقارير يومية لمكونات الشبكة كلها سواء محولات وكابلات وموزعات مدعمة ببيان يومى بإجمال الشبكة وأعطالها ومعرفة سبب الضعف.

وتابع رئيس القطاع أن هناك صيانة مبرمجة ودورية من خلال برنامج على مدار الأسبوع والشهر والسنة وكل على حسب نوع الصيانة فضلا عن الصيانة الطارئة حفاظا على استمرارية التغذية.

وفى سياق متصل أكد "سعيد" لدينا خدمة الكول سنتر لتلقى الأعطال من المواطنين عبر رقم 121 الذى يعمل على مدار الـــ24 ساعة يستقبل مباشرة شكاوى المواطنين، من خط أرضى أو محمول فضلا أنها تتابع مركزيا على مستوى الجمهورية للتدخل الفورى لإنهاء كافة الأعطال لخدمة العملاء.