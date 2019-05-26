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رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بالكليات

الأحد، 26 مايو 2019 11:35 ص
رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بالكليات امتحانات - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تفقد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عملية سير الإمتحانات بكليات العلوم والآداب والحاسبات والمعلومات بالجامعة.

وخلال جولته التفقدية اطمأن رئيس الجامعة ونوابه على انتظام سير أعمال الإمتحانات فى مختلف اللجان طبقاً للوائح والقوانين، والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب بالجان .

وتنتظم امتحانات نهاية العام بمختلف كليات جامعة عين شمس، للأسبوع الرابع على التوالى، وسط اجراءات طبية وفرق طبية بالكليات وتوفير سيارات إسعاف بالحرم الرئيسى تحسبا لأى حالات طارئة، فضلا عن التأكيد على توافر الانضباط باللجان ومنع الغش .


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جامعه عين شمس

عين شمس

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عبد الوهاب عزت


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