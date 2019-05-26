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رئيس النمسا يدلى بصوته فى انتخابات البرلمان الأوروبى

الأحد، 26 مايو 2019 02:28 م
رئيس النمسا يدلى بصوته فى انتخابات البرلمان الأوروبى الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين
فيينا (أ ش أ)
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أدلى الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الأحد، بصوته فى انتخابات البرلمان الأوروبى، فى إحدى المدارس بوسط فيينا.

ورفض الرئيس النمساوى التعليق على الأزمة السياسية فى البلاد وعلى تصويت البرلمان، غدا الاثنين، على حجب الثقة من الحكومة المؤقتة برئاسة المستشار سباستيان كورتس.

وقال فان دير بيلين إن هناك العديد من القضايا المهمة التى يجب أن يركز عليها البرلمان الأوروبى الجديد، مشيرا إلى ضرورة بقاء أوروبا قوية وموحدة بالرغم من كل التحديات الراهنة.

يذكر أن النمسا تعيش أجواء أزمة سياسية حادة منذ تفجر "فضيحة ابيزا" والتى تورط فيها نائب المستشار ورئيس حزب الحرية السابق هاينز كريستيان شتراخه، فى صفقات مشبوهة وتمويل غير قانونى لحزبه من سيدة أعمال روسية، ما أدى إلى استقالته والإعلان عن انتخابات مبكرة فى سبتمبر المقبل.

 


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