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دومنيك راب يحذر "العموم": لن تستطيعوا منع بريكست دون صفقة

الأحد، 26 مايو 2019 04:35 م
دومنيك راب يحذر "العموم": لن تستطيعوا منع بريكست دون صفقة دومينيك راب
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن دومينيك راب، أحد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة تيريزا ماى على منصب زعامة حزب المحافظين، ورئاسة وزراء بريطانيا، وجه تحذير لأعضاء البرلمان، مشيرا إلى أنهم غير قادرين على منعه من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون صفقة، إذا فاز بسباق قيادة الحزب، متعهداً بأن يكون "حازماً".
 
وأوضحت الصحيفة أن راب المدافع المتشدد عن الخروج، سعى للتغلب على بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا للفوز بالمنصب، بالقول إنه سيكون "من الصعب للغاية" على مجلس العموم إصدار قانون لمنع الخروج دون صفقة فى ليلة عيد الهالوين - وهو الموعد النهائى الحالى للخروج، فى 31 أكتوبر. 
 
وفى المقابلة الأولى له منذ دخول السباق، استبعد راب تأخيرًا إضافيًا للمادة 50 ، متعهداً: "لن أطلب التمديد".
 
وأضاف: "من الصعب للغاية على البرلمان الآن التشريع ضد عدم وجود اتفاق، أو لصالح تمديد إضافى، ما لم يكن رئيس وزراء حازم مستعدًا للقبول بذلك - ولن أفعل".
 
وقال شامى تشاكرابارتى، المحامي العام لظل حزب العمال، إن التعليقات "مرعبة" ، مضيفًا: "سيكون الأمر مرعباً لكثير من المشاهدين فى المنزل".
 
 

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دومينيك راب

بريكست

رئيس وزراء بريطانيا

حزب العمال


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