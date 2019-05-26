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"خليفة بن زايد الإنسانية" تقدم مساعدات لـ 24 ألف أسرة بغزة

الأحد، 26 مايو 2019 10:57 ص
"خليفة بن زايد الإنسانية" تقدم مساعدات لـ 24 ألف أسرة بغزة مؤسسة خليفة بن زايد
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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أطلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الإماراتية للأعمال الإنسانية حملة توزيع الطرود الغذائية على العائلات المحتاجة في محافظات قطاع غزة.


وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، قال مسؤول في مؤسسة خليفة الإنسانية أن المرحلة الأولى من الحملة التي انطلقت في القطاع الخميس الماضي تشمل كافة محافظات غزة ويستفيد منها على مدار الأيام القادمة ما يقارب 24 ألف أسرة محتاجة.


وأوضح أن هذه الحملة تتم بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني «فتا» وستغطي جميع محافظات غزة في إطار مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه مؤسسة خليفة الإنسانية سنوياً في فلسطين من أجل تقديم العون والمساعدة للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة الظروف الصعبة والقاهرة وخاصة في شهر رمضان المبارك.


من جهته صرح مسؤول التوزيع في محافظة خان يونس أن عملية التوزيع أنجزت في المحافظة بنجاح كبير من حيث التنظيم واختيار العائلات المستفيدة الذي جرى بناء على مسح اجتماعي. وأشاد المسؤول بجهود مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني ومستوى وتميز الطرد الغذائي ومحتوياته.. وتقدم باسم آلاف الأسر المستفيدة بالشكر والتقدير لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ومؤسسة خليفة الإنسانية وكافة العاملين فيها على جهودهم ودعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده مما كان له كبير الأثر في تخفيف معاناة العائلات المحتاجة وتوفير العون والمساعدة لها.


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مؤسسة خليفة بن زايد

الامارات

غزة

مساعدات


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