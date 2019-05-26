خامنئى يستجيب لنداء النواب السنة ويأمر بطرد المسيئين لأم المؤمنين من البرلمان

وكالات الأنباء

استجاب المرشد الإيرانى الأعلى علي خامنئي، لمطالبة النواب السنة فى البرلمان الإيرانى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما اعتبروه "إساءة التلفزيون الحكومى لأهل السنة".

وذكر مراسل قناة روسيا اليوم، أن رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانى قامت بتوجيه من المرشد خامنئى، بطرد المسئولين عن البث المباشر من عملهم فى القناة الخامسة، على خلفية "إساءات لخلفاء المسلمين أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعائشة زوجة الرسول" فى برنامج كان قد تم بثه مباشرة على الأثير.

كما وجه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانى بطرد مدير البرنامج ومعده وتحرير تحذير شخصى شديد اللهجة لمدير القناة.

وقبل ساعات ناشد النواب السنة فى البرلمان الإيرانى المرشد الإيرانى علي خامنئي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما اعتبروه "إساءة التلفزيون الحكومي لأهل السنّة".

واعتبر النواب السنة فى رسالتهم أن هذه الإساءات تتعارض مع توصيات خامنئي، وأثارت قلق السنة فى إيران، وطالبوا المرشد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الإساءات، وإعلانها للرأى العام.