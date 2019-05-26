حملة لرفع الإشغالات وإيقاف أعمال بناء مخالف بالبساتين جنوب القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية لحى البساتين، برئاسة اللواء محمود ضياء رئيس الحى، حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بمناطق صقر قريش، وشارع 305، والنصر، ونيركو والخمسين.

وقال اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين إن الحى أوقف أعمال بناء مخالف بشارع المرصفاوى من شارع البساتين ومصادرة الخلاطة وإيقاف أعمال مخالفة بالعقار رقم 3 ميدان ابو عبدة بعرب المعادى ومصادرة 3 شاسية إعـلانات بدون ترخيص وإزالة تندة مخالفة بشارع الليثى.

كما تم تطهير شبكة الصـرف الصحى بالمجاورة السابعة بالمعراح السفلى بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة.