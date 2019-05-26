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حفتر يتهم المبعوث الأممى لليبيا بالانحياز فى النزاع الليبى

الأحد، 26 مايو 2019 07:07 ص
حفتر يتهم المبعوث الأممى لليبيا بالانحياز فى النزاع الليبى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
كتب مصطفى عنبر
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اتهم قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة، بالانحياز، قائلاً إنه تحول "وسيطا منحازا" في النزاع الليبي.

 

وقال حفتر في مقابلة مع صحيفة لوجورنال دو ديمانش الفرنسية، اليوم الأحد، "تقسيم ليبيا، ربما هذا ما يريده خصومنا. ربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضا".

 

وأضاف "لكن طالما أنا على قيد الحياة، فلن يحدث هذا أبدا". وتابع "لكن مرةً اخرى هذا التقسيم مستحيل لأن الليبيين سيظلون موحدين وستظل ليبيا شعبا واحدا. الباقي مجرد وهم".

 

وأشار حفتر إلى أن سلامة يُواصل الإدلاء "بتصريحات غير مسؤولة"، قائلا "لم يكُن هكذا من قبل، لقد تغيّر"، معتبرا أن الأخير تحوَّل "من وسيط نزيه وغير متحيز" إلى "وسيط منحاز".

 

وكان مبعوث الأمم المتحدة قد حذر في 21 مايو من أن معركة الوصول إلى طرابلس تشكل "بداية حرب طويلة ودامية"، داعيا إلى اتخاذ اجراءات فورية لوقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج القتال بالبلاد.

 

وشدد سلامة وقتذاك أمام مجلس الأمن الدولي على أن "ليبيا على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية يمكن أن تؤدي إلى الفوضى أو الانقسام الدائم للبلاد".

 

وشنت قوات الجيش الوطني في الرابع من أبريل هجوماً واسع النطاق للسيطرة على طرابلس. وتسبّبت المعارك بسقوط 510 قتلى وإصابة 2467 بجروح، حسب مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

 

كما أدت المعارك إلى نزوح أكثر من 80 ألف شخص من مناطق الاشتباكات، حسب وكالات الأمم المتحدة.


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