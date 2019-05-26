حبس 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار فى الدرب الأحمر

كتب سليم على

قررت نيابة الدرب الأحمر حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية تمكن رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط مالك ورشة كائنة بدائرة القسم، و3 عاملين أحدهم مسجل شقى خطر، أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل الورشة "ملك الأول"، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وعثر بداخلها على حفرة قطرها (1,30 متر بعمق 7 أمتار) والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التنقيب.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عـن الآثار.