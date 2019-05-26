سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 10:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس سيدة وزوجها لتصوريهما مدير شركة عاريا لإجباره على توقيع ايصالات أمانة

الأحد، 26 مايو 2019 10:11 م
حبس سيدة وزوجها لتصوريهما مدير شركة عاريا لإجباره على توقيع ايصالات أمانة حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس سيدة وزوجها، بتهمة قيامهما باستدراج مدير شركة، وتصويره عاريا تحت تهديد السلاح ، وابتزازه وتهديده، بقصد إجباره التوقيع على إيصالات أمانة في المرج، كما أمرت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مدير إدارة إحدى الشركات بتضرره من موظف سابق بالشركة ، 37 سنة، وزوجته، 22 سنة مقيمين دائرة القسم، وقرر بأنه منذ حوالى شهرين قامت الثانية بإستدراج المُبلغ لمسكنها ، وعقب وصوله فوجئ بالمتهم الأول وهدده بسلاح نارى "طبنجة" وسلاح أبيض "مطواة" ، وأجبره على خلع ملابسه وتصويره بإستخدام هاتفه المحمول ، وإكراهه على توقيع  4 إيصالات أمانة بملغ 200 ألف جنيه ، وكذلك 2 إيصال أمانة على بياض، عقب ذلك قام المتهم الأول بإبتزازه ، والإستيلاء منه على مبلغ 15 ألف جنيه نظير عدم التشهير به ، وكذا مساومة شقيق المجنى عليه ، وإجباره على التنازل له عن السيارة ملكه بموجب توكيل بيع بالشهر العقارى ، وعلل قيامهما بذلك بسبب خلافات بينه والمتهم الأول حول العمل ، وتأخره فى الإبلاغ خشية إفتضاح أمره.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن الإيصالات والهاتف المحمول وكارت ميمورى "يحويان مقاطع تصوير المجنى عليه" ، وطبنجة صوت المستخدمة فى الواقعة ، وقرر بيعه السيارة بمبلغ 150 ألف جنيه لأحد الأشخاص وشرائه بثمنها شقة بدائرة قسم شرطة بدر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالإتجار بالمخدرات فى المرج

النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق محول كهرباء الزاوية الحمراء

شاب: أصدقاء السوء أغوونى بوهم الثراء السريع عن طريق تزييف العملة

حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التعدى على جاره فى المرج

حبس شقيقان 4 أيام متهمان بفرض الإتاوات على سائقى سيارات المحاجر بمدينة نصر

مدير شركة

حبس سيدة وزوجها

تهديد السلاح

ايصالات امانة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

الرجوع الى أعلى الصفحة