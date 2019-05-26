حالة الطقس اليوم الأحد 26/5/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: انخفاض آخر على درجات الحرارة ، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذ العام بقليل، وتكون الأجواء أكثر اعتدالاً في المناطق الجبلية مقارنة بالفترة الماضية، في حين تستمر حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وبشكل لافت في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية، وتستمر السُحب العالية بالظهور على أجزاء من شرق وجنوب المملكة ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى مُعتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلاً: يسود طقس لطيف إلى معتدل في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على الجبال.

الطقس فى فلسطين

تبقى الأجواء صيفية عادية والحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بمشيئة الله تعالى ، وتسود أجواء منعشة في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.