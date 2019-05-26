جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة عامل فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم، لكشف ملابسات العثور على جثة عامل أمام منزله فى منطقة البساتين، وسرعة التعرف على مرتكبى الحادث وضبطهم.

كان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب ملقاة أمام منزله فى أحد شوارع منطقة بئر أم سلطان بدائرة القسم، وتبين أن القتيل "س. ج"، 28 سنة، عامل، وكشفت التحريات الأولية أن هناك أفرادا مشتبها بهم كانوا على علاقة بالمجنى عليه، وجمعتهم روابط واتفاقات عمل، وجارٍ ضبطهم والتحقيق معهم.