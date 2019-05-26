جماهير الزمالك فى أسيوط تتوقع الفوز بنتيجة 3 أهداف ضد نهضة بركان

أسيوط ـ محمود عجمي

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الإياب في نهائي الكونفدرالية، بين فريقي الزمالك المصري، و نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها في ستاد برج العرب، مساء اليوم الأحد.

وتحظى مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، باهتمام كبير من جماهير الكرة العربية والمصرية باعتبارها نهائي البطولة الافريقية "الكونفدرالية"، إذ يحتاج الفارس الأبيض للفوز في هذه المباراة بفارق هدفين على الأقل ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه، بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدف للاشئ في الدقائق الأخيرة من المباراة.

"اليوم السابع" استطلعت توقعات الجماهير في محافظة أسيوط، حول نتيجة مباراة الاياب بين الزمالك ونهضة بركان.

وأعرب عدد من المشجعين، عن أمنياتهم فى تحقيق فريق الزمالك الفوز اليوم على حساب فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائى الكونفدرالية؛ مؤكدين أن الزمالك لعب برجولة وأداء قوي في مباراة الذهاب ولكن الحظ كان له دور في تسجيل فريق نهضة بركان هدف في الدقيقة 93، وأن شاء الله الزمالك يفوز بثلاثة أهداف نظيفة وحسم البطولة لصالحه.

وقال أحد المشجعين:" نتمنى الفوز للزمالك وأن يخرج اللقاء بشكل يليق بالفريقين في البطولة الافريقية "الكونفدرالية، ومشيرا إلي أن فريق نهضة بركان فريق صعب ولكن الزمالك قادر علي الفوز بهدفين مقابل لا شيء ويتوج بالبطولة ليكون ثاني فريق مصري يحقق بطولة الكونفدرالية.

ويستعد فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس لخوض إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المحدد له العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب استاد برج العرب.

ويطمح لاعبو نادى الزمالك فى تحقيق الفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، احرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.