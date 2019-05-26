جامعة القاهرة تستضيف احتفالية يوم الشباب الإفريقى

كتب وائل ربيعى

نظم الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات احتفالية "يوم الشباب الإفريقى" بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ورابطة التواصل الإفريقى التابعة لكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، وذلك فى رحاب جامعة القاهرة.

وقالت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، إن مصر تولي أهمية كبرى للقارة الإفريقية باعتبارها عمقًا استراتيجيا لها، وتبذل جهودًا كبيرة لتعزيز علاقات التعاون مع أشقائها بالقارة، مؤكدة ما توليه القيادة السياسة من أهمية للقارة الإفريقية في ضوء رئاسة جمهورية مصر العربية للاتحاد الإفريقي هذا العام، مشددة على تعميق العلاقات بين الطلاب الوافدين من الدول الإفريقية والمجتمع المصري، وزيادة تفاعلهم واندماجهم فى المجتمع من خلال ممارستهم للأنشطة المختلفة، وكذلك تقليل شعور الاغتراب لديهم، وأن مصر تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الشركاء فى الاتحاد الإفريقى؛ لبناء قدرات الشباب الإفريقى لتحقيق أجندة إفريقيا 2063

تضمنت الاحتفالية فقرات رياضية شملت "كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، تنس الطاولة، والألعاب الإلكترونية" بين الطلاب الأفارقة المتواجدين بمصر، بجانب مشاركات فنية للمواهب "غناء وشعر" وفقرة التنورة المصرية.