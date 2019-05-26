تنفيذ 72 وحدة سكنية للحالات الأولى بالرعاية بـتكلفة 15.8 مليون جنيه

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، اليوم الأحد، عن تنفيذ 100% من مشروع إسكان الحالات الأولى بالرعاية بمدينة الخارجة بتكلفة 15 مليون و800 الف جنيه.

وقال عبد المنعم، إن الجهاز انتهى من المشروع بشكل متكامل حيث جرى إقامة وتشطيب 3 عمارات سكنية بحى السبط بمدينة الخارجة، بإجمالى 72 وحدة سكنية بمساحات صغيرة لإسكان الحالات الأولى بالرعاية " مطلقات – أرامل – أسرة مسجون – مهجورى العائل"، من خلال الوحدة المحلية لمركز الخارجة.

أضاف عبد المنعم، فى بيان أنه جارى حاليًا، توصيل الكهرباء للعمارات السكنية، وتنسيق الموقع، وتسليمه بشكل نهائى لرئاسة مركز الخارجة.