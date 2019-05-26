تحصين 2.245 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

كتب عز النوبى

قال تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بشأن حملة تحصين الماشية، خلال شهر إبريل الماضى عن تحصين 2 مليون و245 ألف رأس ماشية ، منها تحصين (139,070) رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وتحصين ( 107,698) رأس ضد مرض حمى الوادى المتصدع و ( 1,897,637) رأس ضد مرض جدرى الضأن والجلد العقدي و ( 25,252) رأس ضد مرض التسمم الدموي وتحصين ( 8,659) رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجارى استكمال اعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية .

وأضاف التقرير، أن مواصلة تحصين الماشية، تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة.

وأوضح التقرير، أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائى بالهيئة تم اتخاذ عدداً من الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملة للتوعية والارشاد وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.