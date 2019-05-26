سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 01:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تحصين 2.245 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

الأحد، 26 مايو 2019 01:00 ص
تحصين 2.245 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما خدمات بيطرية أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
قال  تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه بشأن حملة تحصين الماشية، خلال شهر إبريل الماضى عن تحصين  2 مليون و245 ألف رأس ماشية ، منها تحصين (139,070) رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وتحصين ( 107,698) رأس ضد مرض حمى الوادى المتصدع و ( 1,897,637) رأس ضد مرض جدرى الضأن والجلد العقدي و ( 25,252) رأس ضد مرض التسمم الدموي وتحصين ( 8,659) رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجارى استكمال اعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية .
 
وأضاف التقرير، أن مواصلة تحصين الماشية، تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة.
 
وأوضح  التقرير، أنه  طبقا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائى بالهيئة تم اتخاذ عدداً من الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملة للتوعية والارشاد وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"بيطرى الجيزة": تحصين 3 آلاف كلب مرخص ضد السعار منذ بداية العام

الطب البيطرى بالدقهلية: برامج تحصين دورية ضد الأمراض الوبائية

لجان بيطرية مكثفة لتسجيل وترقيم الأبقار والجاموس لمعرفة موقفها من التحصين

تحصين 520 ألف رأس ماشية فى الدقهلية

تحصين 188 ألفا و127 حيوانا ضد مرض جدرى الضأن بكفر الشيخ

الخدمات البيطرية

اللقاحات البيطرية

تحصين الماشية

الحمى القلاعية

الامراض الوبائية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كاميرا سوبر كورة تسجل آخر مران لفريق نهضة بركان × 30 ثانية

كاميرا سوبر كورة تسجل آخر مران لفريق نهضة بركان × 30 ثانية

هل تعرض حساب محمود تريزيجيه للقرصنة على تويتر؟ .. صور

هل تعرض حساب محمود تريزيجيه للقرصنة على تويتر؟ .. صور

كنت مجرما.. قصة "عنتر" سجين عايز يربى عياله: أقاربى استولوا على ميراثى ورمونى

كنت مجرما.. قصة "عنتر" سجين عايز يربى عياله: أقاربى استولوا على ميراثى ورمونى

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

أرقص غضب عنى.. أمراض من أعراضها الرقص.. "سيدنهام" مرض عصبى يسبب حركات لا إرادية.. "الكنع" تقلصات عضلية ورعشة غصب عنك.. و"هنتنجتون" وراثى يسبب تغييرا فى الدماغ وتشنجات غير طبيعية

أرقص غضب عنى.. أمراض من أعراضها الرقص.. "سيدنهام" مرض عصبى يسبب حركات لا إرادية.. "الكنع" تقلصات عضلية ورعشة غصب عنك.. و"هنتنجتون" وراثى يسبب تغييرا فى الدماغ وتشنجات غير طبيعية

صور.. "العالم هذا المساء".. الملك سلمان يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار المسجد الحرام.. روسيا تدشن كاسحة جليد نووية لزيادة الملاحة بالقطب الشمالى.. أعمال عنف فى كشمير بعد مقتل مسلح على صلة بالقاعدة

صور.. "العالم هذا المساء".. الملك سلمان يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار المسجد الحرام.. روسيا تدشن كاسحة جليد نووية لزيادة الملاحة بالقطب الشمالى.. أعمال عنف فى كشمير بعد مقتل مسلح على صلة بالقاعدة

الرجوع الى أعلى الصفحة