تجنبى الخلافات فى رمضان.. مختص: غياب الزوج عن المنزل يزيد النزاعات الزوجية

كتبت أسماء شلبي

من أبرز الطرق للقضاء على الخلافات الزوجية الابتعاد عن الإهانات التى تصدر من أحد الزوجين، سواء لفظية أو فعلية، أو إلحاق الضرر بأحد الطرفين، والتعامل بالحب والود والتفاهم، فالقسوة لا تؤدى إلى تفاهم بل تفاقم المشاكل بين الزوجين.





زوجة تلجأ للخلع بسبب إهمال زوجها

"علياء.أ" وقفت تشكو العنف الذى طالها على يد زوجها بعد زواج دام 7 سنوات، بسبب اعتراضها على قضاء معظم وقته خارج المنزل، لتؤكد: "مللت من الصمت على الإهانة فقررت اللجوء لمحكمة أسرة إمبابة لطلب الخلع".

وأضاف الزوجة: "كان يفرغ شحنة الغضب بجسدى الضعيف بعد عودته من المنزل خاسرا فى اللعب مع أصدقائه على أموال والمشروبات"، وأكدت: "7 سنوات أتعرض للبطش ولم يشفع لى تحملى الإنفاق من راتبى للنجاة من تحت يديه".

مختص: "غياب الزوج عن المنزل وإهماله لزوجته يزيد النزاعات وتوتر العلاقة بينهما"

وفى ذات السياق علقت أخصائية العلاقات الزوجية مها محمد أن متطلبات الحياة الزوجية لا بد أن يكون بها بعض الخلاف حول الدخل الأسرى وكمية العطاء المقدم من الزوج لزوجته، بالإصافة إلى الغيرة لدى أحد الطرفين أو كليهما والتى تعد من أكبر أسباب الخلافات الزوجية.

وأصافت: "اختلاف الأولويات لدى الأزواج والتى قد تتعارض مع بعضها، قد يكون سببا فى كثير من الخلافات، كما يشكل قضاء الزوج لوقته خارج المنزل كابوسا مزعجا بالنسبة للزوجات، لأنها تشعر بعدم الاهتمام أو الإهمال، بالتالى هذا الأمر يسبب نزاعات بين الزوجين وتوتر العلاقة بينهما.

وأشارت أخصائية العلاقات الزوجية إلى أن الإجهاد النفسى والجسدى، والضغط، سواء فى المنزل أو خارجه سبب للخلاف بين الزوجين.