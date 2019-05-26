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الأحد، 26 مايو 2019 07:44 م
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تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالبساتين

الأحد، 26 مايو 2019 07:43 م
تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالبساتين سرقة دراجة نارية ـ أرشيفية
كتب سليم على
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، لسرقة الدراجات البخارية من سكان المنطقة، يستخدمان طريقة المفتاح المصطنع.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية تلقى قسم شرطة البساتين عدة بلاغات تفيد بسرقة درجاتهم البخارية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم "أحمد.ع"، و"على. م"، عاطلين.

 

وأشارت التحقيقات إلى أنه بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة الدراجات البخارية وبيعها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم .


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