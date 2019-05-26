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تأكل وتشرب إيه.. مشروبات وأطعمة عند الإصابة بالأنفلونزا

الأحد، 26 مايو 2019 07:00 ص
تأكل وتشرب إيه.. مشروبات وأطعمة عند الإصابة بالأنفلونزا علاج الأنفلونزا - أرشيفية
كتبت- نورا طارق
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يصاب بعض الأشخاص خلال هذه الفترة بالأنفلونزا، نتيجة عدم استقرار حالة الطقس، مما يتبعه ظهور بعض الأعراض مثل السعال وسيلان الأنف، والشعور بالتعب وغيرها، وللتخلص من الأنفلونزا بأسرع وقت، يجب الابتعاد عن تناول بعض الأطعمة والمشروبات، التى نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقاً لما ذكره موقع "healthengine".
 

مشروبات وأطعمة خلال فترة عدوى البرد:

- تجنب المشروبات التى تحتوى على الكافيين والتى تشمل القهوة ومشروبات الطاقة والشاى.

- ينصح باتباع نظام غذائى صحى، يحتوى على عناصر غذائية تمد الجسم بالطاقة والمواد المغذية مما يساعد على مكافحة العدوى، مثل الفواكه والخضراوات، والأطعمة التى تعزز الجهاز المناعى، مثل الزبادى، وسمك السلمون وسمك التونة، وبذور الكتان والجوز، وزيت الزيتون.

علاج الانفلونزا (1)

- ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C، التى تعزز الجهاز المناعى، مثل البرتقال والجريب فروت والفلفل والفراولة، والأناناس، وبروكلى، والجوافة.

- وينصح أيضاً بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين هـ، والتى تعمل على تقوية الجهاز المناعى، مثل السبانخ واللحوم واللوز وبذور عباد الشمس، وبروكلى، والتوت، والأطعمة الغنية بمادة السيلينيوم مثل الجمبرى والديك الرومى، والعدس.

علاج الانفلونزا (3)
 

- ينصح بالإكثار من تناول السوائل، لتعويض ما يفقده الجسم أثناء سيلان الأنف والتعرق، والتى ترافق فى كثير من الأحيان الحمى، التى تزيد من كمية الماء التى يفقدها الجسم.

- ينصح بتناول بعض المشروبات مثل الزنجبيل وشاى الأعشاب، وعسل وشاى بالليمون والحليب ومنتجات الألبان.


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