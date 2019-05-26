تأجيل محاكمة محافظ المنوفية الأسبق بتهمة الكسب غير مشروع لجلسة الاثنين

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية الأسبق، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه، من خلال استغلال النفوذ لجلسة غد الاثنين للاستماع لمرافعة الدفاع.

صدر القرار بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد. وكانت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشفت أن المتهم حصل لنفسه على 58 مليونا و795 ألفا و942 جنيها، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليونا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأظهرت التحقيقات كذلك، أن المحافظ الأسبق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، وذلك إلى جانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء عديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأسماء أفراد أسرته.