سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 08:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بيت الخيانة.. وثائقى لـ"اليوم السابع" يكشف تاريخ انقلابات أسرة آل ثان

الأحد، 26 مايو 2019 08:07 ص
بيت الخيانة.. وثائقى لـ"اليوم السابع" يكشف تاريخ انقلابات أسرة آل ثان تميم بن حمد ووالدته
هدى زكريا
إضافة تعليق

وثائقي جديد بعنوان "بيت الخيانة" تكشف فيه اليوم السابع عن تفاصيل وكواليس أسرة الانقلابات "آل ثان" سابقاً، التى تحكم إمارة قطر بشعار "الانقلاب هو الحل"، وأشهرها انقلاب الابن حمد، الأمير السابق لقطر على والده الشيخ خليفة الأمير الأسبق، والمعروف بانقلاب 1995.

و يكشف الكثيرون ممن عاصروا انقلاب 1995 فى الوثائقى الجديد تفاصيل جديدة عن هذا التحول الذى حدث فى تاريخ الإمارة واثر سلبًا على علاقتها بالدول العربية، وارتباط ما حدث بالتعليمات الأمريكية وخطط زوجة حمد بن خليفة، الشيخة موزة بنت ناصر المسند، التى سعت بكل السبل لضمان الحكم فى يدها هى وابنها تميم عن طريق التخطيط لانقلاب ناعم يقوده نجلها على والده حمد وكأن التاريخ يعيد نفسه معه.

ويسرد الفيلم الوثائقي الذى سيعرض قريبًا عبر موقع "اليوم السابع" الإلكترونى، فى إطار تاريخ الانقلابات داخل العائلة الحاكمة فى الدوحة، كيف تحولت قطر لأداة فى يد القوى الغربية لتدمير المجتمعات العربية تحت راية الإرهاب وغير ذلك من الأسرار والكواليس التى تكشف لأول مرة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"تميم" يحوّل قطر لدولة بوليسية.. نظام الحمدين يعتقل كل من ينتقد سياساته الداخلية والخارجية.. ابن عم تميم يكشف انتهاك "الدوحة" لحقوق الإنسان.. ومنظمة حقوقية: رصدنا تجاوزات ضد المرأة والعمال والقطريين كافة

شاهد.. العلاقات بين نظام تميم وملالى إيران تبلغ حدًا غير مسبوقا

فيديو .. المعارضة الإيطالية تفضح تميم بن حمد تحت قبة البرلمان .. هجوم على حكومة روما بسبب التعاون مع الدوحة .. اتهامات بالتساهل فى استضافة وبناء المساجد الممولة من قطر لنشر التطرف فى ليبيا وسوريا

بعد عامين على الفضيحة القطرية و"مزاعم القرصنة".. تميم يواصل الرهان على الإخوان ويدافع عن إيران وعملائها فى المنطقة..كاتب إماراتى لـ"أمير الإرهاب": دبلوماسيتك الفاشلة ظاهرة.. والعالم أصبح يعرف جرائمكم

بيت الخيانة

قطر

ارهاب قطر

تميم

انقلاب تميم

الرباعى العربى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

الرجوع الى أعلى الصفحة