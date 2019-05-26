برج سكنى مائل مكون من 14 طابقا يهدد بكارثة فى المحلة

الغربية – مصطفى عادل

تشهد منطقة امتداد شارع محب التابع لحى أول المحلة، وجود ميل شديد ببرج سكنى تحت الإنشاء مكون من 14 طابقا، بالقرب من مدرسة مصطفى كامل الإعدادية، وسط غياب المسئولين بحى أول المحلة، الذى لم يتحركوا لاحتواء هذه الكارثة، بعد أن تجاهلوا إيقاف صاحب البرج السكنى عن البناء، والذى قام فيه بالبناء فى وضح النهار أمام أعين المسئولين بالحى، دون القيام بوقف الأعمال، وقام بالبناء بارتفاعات وصلت لـ14 طابقا، وحدث ميل شديد بالبرج، وهو ما ينذر بكارثة، خشية انهياره، حيث إن المنطقة بها العشرات من الأبراج المخالفة بصورة لم تشهدها محافظة الغربية طوال السنوات السابقة، وسط غياب تام من رئيس الحى والمسئولين به.

من جانبه، أوضح المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن البرج المائل صادر له قرار إزالة نظرا لوجود ميل شديد تجاوز 45 سنتيمتر وجارى التعامل معه.

وأضاف أن هناك لجنة من كلية الهندسة قامت بعمل حفر بجوار المجسات الموجودة بالأرض وتم استعادة جزء من الميول بلغ 15 سنتيمتر، وأن البرج المائل تم إنشأؤة بدون تراخيص فى نطاق حى أول.

البرج المائل