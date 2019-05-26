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انعش نفسك.. 7 فوائد لعصير البطيخ فى الصيف

الأحد، 26 مايو 2019 04:30 ص
انعش نفسك.. 7 فوائد لعصير البطيخ فى الصيف عصير البطيخ - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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البطيخ من أشهر فواكه الصيف التى يفضلها الكثيرون ففضلاً عن مذاقه الطيب إلا أنه يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والبشرة، ويعتبر عصير البطيخ من العصائر التى تساعد على علاج جفاف الجسم والوقاية من ضربة الشمس.


ويقدم اليوم السابع فوائد عصير البطيخ وفقًا لما ذكره موقع healthline

عصير البطيخ
عصير البطيخ

 

1: يحتوى البطيخ على بعض الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات.

2: يعمل على تفتيت الحصوات والتخلص من الأملاح والترسبات فى الجسم.

3: يعالج جفاف الجسم ويحميه من ضربات الشمس والإجهاد والتعب بسبب الحر.

عصير
عصير

 

4: يقاوم العطش ويساعد على تنشيط الكبد ويحميه من الأمراض والفيروسات التى يتعرض لها.

5: يحتوى على نسبة كبيرة من المياه التى تعمل على رشاقة وجمال الجسم وحمايته من مرض السمنة.

6: يحتوى على بعض الخصائص التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية.

7: يحافظ عصير البطيخ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحميه من المشاكل التى يتعرض لها.


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فوائد البطيخ


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