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المشدد 3 سنوات لعاطل وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

الأحد، 26 مايو 2019 01:59 م
المشدد 3 سنوات لعاطل وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج جنايات سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "محمد.أ.م" عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة مركز البلينا.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر واحمد محمود السيد بأمانة سر محمود السيد ومايكل صبحى .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2018، بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط  مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، والمتعاطين، وأصحاب الكيف وراغبى الشراء  .

 

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة  من احد المصادر السرية  تم ضبط المتهم، وبحوزته عدد من قطع الحشيش، كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم .

 


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عاطل


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