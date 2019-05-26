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الأحد، 26 مايو 2019 07:47 م
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المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

الأحد، 26 مايو 2019 07:00 م
المرور يضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة حملة مرورية - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
 
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد  12 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدمها فى العمليات الأرهابية ، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكها و 4 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز ، و تم رصد 2 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 

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