سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"القومى للمرأة": فيلم مصرى ضمن مسابقة مهرجان بروكلين السينمائى بأمريكا

الأحد، 26 مايو 2019 01:55 م
"القومى للمرأة": فيلم مصرى ضمن مسابقة مهرجان بروكلين السينمائى بأمريكا الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يشارك الفيلم المصرى "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة فى فعاليات المسابقة الرسمية للنسخة 22 من مهرجان بروكلين السينمائى، التى تُعقد فى الفترة من 31 مايو حتى 9 يونيو المقبل.

الفيلم نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومى للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويأتى إيمانا بدور السينما المهم فى تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة فى المجتمعات المختلفة.

وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس، إنها سعيدة للغاية باختيار الفيلم للمشاركة فى المسابقة الرسمية لمهرجان بروكلين السينمائى بالولايات المتحدة الأمريكية، لينافس أفلاما من مختلف دول العالم، ما يعدّ دليلا على نجاحه وقدرته على توصيل الفكرة للجمهور. متابعة: "أحداث الفيلم تتناول عددًا من القضايا الاجتماعية التى تواجهها سيدات المجتمعات الريفية، وقد نجح الفيلم فى الحصول على جائزتين لأفضل تأليف وأفضل إخراج فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة".

يُذكر أنه من المقرر أن يُعرض فيلم "بين بحرين" مرتين خلال المهرجان، الأولى الثلاثاء 4 يونيو باستديوهات ويندميلز، والثانية يوم الخميس 6 يونيو بحضور مخرج الفيلم أنس طلبة، تليها ندوة للمناقشة. ويُعدّ مهرجان بروكلين السينمائى مهرجانا دوليا تنافسيا، يهدف إلى تعزيز اهتمام الجمهور بالسينما المستقلة، وجذب أنظار العالم إلى بروكلين باعتبارها مركزا لصناعة السينما.

الفيلم من إخراج أنس طلبة، وتأليف مريم نعوم، وبطولة فاطمة عادل، ويارا جبران، وثراء جُبيل، ومحمود فارس، وعارفة عبد الرسول ولبنى ونس.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

القومى للمرأة: إطلاق الملتقى الأول للمخرجة المصرية فى الأقاليم أغسطس المقبل

ليلتا عرض لفيلم "بين بحرين" ضمن فعاليات مهرجان بروكلين السينمائى

انطلاق مهرجان افلام المرأة غدا بأسوان.. وعرض فيلم "بين بحرين" لأول مرة

قومى المرأة: "ولد الغلابة" فى مقدمة المسلسلات المخالفة للكود الإعلامى

القومى للمراه

مهرجان بروكلين السينمائى

فيلم بين بحرين

المجلس القومى للمراه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة