القبض على 27 تاجر مخدرات وأسلحة وذخائر بحملة أمنية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 27 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 27 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام بنها وطوخ والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 600 جراما من الحشيش المخدر، و480 جراما من مخدر الهيروين، و180جرام استروكس، و30 جرام فودو، و85 قرصا مخدرا، ومبالغ مالية، و8 قطع أسلحة نارية غير مرخصة وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.