القبض على صاحب شركة هارب من 53 سنة حبس فى قضايا بالبساتين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على صاحب شركة سابق اتهامه فى قضايا محكوم فيها بالحبس 53 سنة، اثناء اختبائه بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة البساتین، وحرر محضر بالواقعة.

آكدت معلومات وتحریات قسم شرطة البساتین، بترد أحد الأشخاص على عقار بمنطقة المعراج بدائرة القسم ، لإستئجار شقة دون الإدلاء ببیاناته لدى حارس العقار.

وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه، وبمناقشته إدعى أنه ضابط بالمعاش وقدم كارنیه، وبالفحص تبین أنھ صاحب شركة، ومقیم بمحافظة الإسماعیلیة، سبق إتھامه فى 15 قضیة أخرھم قضیة "نصب"، والمطلوب التنفیذ علیه فى 57 حكم حبس جزئى " تبدید - نصب " بإجمالى حبس 53 سنة و8 شھور).

وبمواجھته بالأحكام الصادرة ضده أقر بھا ، وأضاف بعثوره على الكارنیه المضبوط والإرتكازات الأمنیة،وبحوزته وإحتفاظه به بقصد الھروب من الأحكام الصادرة ضده وتسھیل مروره من الأكمنة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة والعرض على النیابة العامة التى باشرت التحقیقات.‎