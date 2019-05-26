القبض على شخصين لاتهامهما فى واقعة مصرع شخص وإصابة 2 آخران عن طريق الخطأ

أسيوط- هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط من القاء القبض على شخصين، وبحوزتهما أسلحة نارية متهمان بالتسبب فى مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين عن طريق الخطأ نتيجة اشتباكات وقعت بين عائلتيهما بالأسلحة النارية مما تسبب فى مصرع وإصابة أشخاص من عائلة أخرى عن طريق الخطأ.

وكان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغ بتجدد خصومة بين عائلتى "أبو عبده، و العلامية" بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا ووجود قتلى ومصابين وبالانتقال تبين مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين كانا بالقرب من محيط الاشتباكات، ولكنهما ليسوا من أطراف الخصومة وأن إصابتهم كانت بالخطأ وبالتحرى وتكثيف المعلومات ألقت قوات الأمن القبض على شخصين ينتميان لطرفي الخصومة وبحوزتهما الأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة وإستكمال التحقيقات.