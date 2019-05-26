السكة الحديد تقرر إلغاء تصاريح السفر المجانية للعاملين وغيرهم

كتب رضا حبيشى

قررت هيئة السكة الحديد إلغاء كافة تصاريح السفر المجانية سواء للعاملين بالسكك الحديدية أو غيرهم الذين كانوا يحصلون عليها بمقتضى لائحة الهيئة، ليصبح الركوب فى القطارات لكل المواطنين بما فيهم موظفى الهيئة من خلال التذكرة.

جاء ذلك على هامش الزيارة يقوم بها مسئولون فى السكة الحديد لمحطة سيدى جابر ومحطة مصر بالإسكندرية لمتابعة أعمال تطويرهما وزيارة خطة سكة الحديد أبو قير الذى تخطط الهيئة لتحويله إلى مترو يعمل بالجر الكهربائى بما يتناسب بكثافة الركاب الكبيرة التى يشهدها يوميا.