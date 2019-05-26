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السكة الحديد تقرر إلغاء تصاريح السفر المجانية للعاملين وغيرهم

الأحد، 26 مايو 2019 01:07 م
السكة الحديد تقرر إلغاء تصاريح السفر المجانية للعاملين وغيرهم قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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قررت هيئة السكة الحديد إلغاء كافة تصاريح السفر المجانية سواء للعاملين بالسكك الحديدية أو غيرهم الذين كانوا يحصلون عليها بمقتضى لائحة الهيئة، ليصبح الركوب فى القطارات لكل المواطنين بما فيهم موظفى الهيئة من خلال التذكرة.

 

جاء ذلك على هامش الزيارة يقوم بها مسئولون فى السكة الحديد لمحطة سيدى جابر ومحطة مصر بالإسكندرية لمتابعة أعمال تطويرهما وزيارة خطة سكة الحديد أبو قير الذى تخطط الهيئة لتحويله إلى مترو يعمل بالجر الكهربائى بما يتناسب بكثافة الركاب الكبيرة التى يشهدها يوميا.


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السكة الحديد تشكل لجنة فنية وإدارية لتقييم العمالة المؤقتة على مستوى الهيئة.. وتؤكد فى قرارها: الهدف الاحتفاظ بالعاملين المؤثرين والاستغناء عن الباقى.. وتوزيع الإداريين بالمكاتب على الورش لسد عجز الفنيين

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