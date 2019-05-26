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السجن 3 سنوات لسكرتير محكمة بتهمة تزوير حكم قضائى فى مصر الجديدة

الأحد، 26 مايو 2019 03:08 م
السجن 3 سنوات لسكرتير محكمة بتهمة تزوير حكم قضائى فى مصر الجديدة محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة سكرتير محكمة بالسجن 3 سنوات، بتهمة تزوير حكم قضائى لصالح أحد المتهمين.

كانت النيابة العامة قد أحالت موظفا فى محكمة مصر الجديدة إلى الجنايات، بتهمة تزوير حكم قضائى من الحبس 6 أشهر إلى الغرامة 200 جنيه فقط، وتسليمه لإدارة التنفيذ بالمحكمة.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم يعمل سكرتير محكمة، وأنه زوّر حكم رئيس محكمة جنح مصر الجديدة بتغييره من حبس المتهم إلى تغريمه ماليا فقط، واكتشف رئيس المحكمة التزوير أثناء مراجعته للأحكام التى أصدرها، فتم التحقيق معه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالته لمحكمة الجنايات التى قضت بحكمها المتقدم.


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جنايات القاهرة

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