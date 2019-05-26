الستات بتشبع أسرع من الرجالة.. احذرى الشبع المبكر ممكن يكون مرض

كتبت هند عادل

الشبع المبكر هو أكثر شيوعا في النساء أكثر من الرجال، فتناول القليل من الطعام أو الشعور بالامتلاء قبل انتهاء الوجبة علامة من علامات الشبع المبكر، الأمر قد يصل إلى الشعور بالغثيان والرغبة فى التقيؤ، والشبع المبكر قد يكون علامة على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة ويجب التوجه إلى الطبيب فورا، حسبما ذكر موقع "healthline".

عوامل تؤدى إلى الشعور بالشبع المبكر

السن.

الجنس .

الجينات.

الطول.

الوزن.

الشبع المبكر قد يكون علامة لمرض

قد يبدو الشبع المبكر مشكلة بسيطة، خاصة إذا لم يصاحبه أعراض أخرى، لكن الشبع المبكر المستمر قد يكون غير صحي ويؤدي إلى نقص المغذيات، وسوء التئام الجروح، ويمكن أن يكون أيضًا علامة على حالات طبية خطيرة مثل السرطان والقرحة والسكري بعض هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى نزيف داخلى وانخفاض في عدد كرات الدم إذا تركت دون علاج.

قد تكون حالة طوارئ طبية إذا كان الشبع المبكر مصحوبًا بما يلي:

القيء، مع أو بدون دم.

تغير لون البراز إلى الأسود.

ألم فى البطن.

قشعريرة وحمى.