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الرقابة الإدارية تضبط عددا من قضايا الاستيلاء على المال العام

الأحد، 26 مايو 2019 03:41 م
الرقابة الإدارية تضبط عددا من قضايا الاستيلاء على المال العام هيئة الرقابة الإدارية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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نجحت هيئة الرقابة الإدارية من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض المحافظات، من ضبط عدة قضايا كان من أبرزها ضبط مسئولة "الدفع الإلكترونى" بالوحدة الحسابية بمستشفى القبارى بالإسكندرية لاستيلائها على مبلغ 1,5 مليون جنيه بدون وجه حق، عن طريق إصدارها أوامر دفع بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم، وحصولها على تلك المبالغ لنفسها، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها.

كما تمكنت من إلقاء القبض على صاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال تجارة "الخردة " وأربعة موظفين آخرين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لقيام الأول والثانى بعرض 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة على أحد موظفى الشركة مقابل معاونتهم فى خروج 9 محركات ضخ مياه "كهنة "من مخازن الشركة لتفريغها من محتواها وإعادتها مرة أخرى، بمعاونة باقى المتهمين من موظفى الشركة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم .

 


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الاسكندريه

شركه مياه الشرب

هيئه الرقابه الاداريه


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