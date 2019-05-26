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الداخلية العراقية: اعتقال مسئول خلية بيت المال فى داعش بالأنبار

الأحد، 26 مايو 2019 09:00 ص
الداخلية العراقية: اعتقال مسئول خلية بيت المال فى داعش بالأنبار الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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اعتقلت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد، أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابى غربى محافظة الأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمنى - فى بيان نقله راديو (سوا) الأمريكى - إن "هذا القيادى كان أحد المسؤولين عن ما يسمى (خلية بيت المال) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي"، مشيرة إلى أن الاعتقال جاء بعد متابعة مستمرة فى محافظة الأنبار غربى العراق .

وكانت شرطة محافظة نينوى قد أعلنت - فى وقت سابق - أنها ألقت القبض على أحد عناصر داعش الإرهابى من الذين كانوا مسؤولين عن خطف النساء الأيزيديات؛ بناء على معلومات استخبارية.

 


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الداخليه العراقيه

الانبار

مسئول خليه بيت المال


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