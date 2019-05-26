الداخلية العراقية: اعتقال مسئول خلية بيت المال فى داعش بالأنبار

بغداد (أ ش أ)

اعتقلت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد، أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابى غربى محافظة الأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمنى - فى بيان نقله راديو (سوا) الأمريكى - إن "هذا القيادى كان أحد المسؤولين عن ما يسمى (خلية بيت المال) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي"، مشيرة إلى أن الاعتقال جاء بعد متابعة مستمرة فى محافظة الأنبار غربى العراق .

وكانت شرطة محافظة نينوى قد أعلنت - فى وقت سابق - أنها ألقت القبض على أحد عناصر داعش الإرهابى من الذين كانوا مسؤولين عن خطف النساء الأيزيديات؛ بناء على معلومات استخبارية.