"الخدمات البيطرية": ضبط 2312 كيلو لحم فاسد بالجيزة خلال 7 أيام فى رمضان

كتب عز النوبى

أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه طبقاً لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطرى بالجيزة إلى الهيئة بشان الحملات، التى قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية، تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم المخالفة بلغت كميتها (2312) كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر .

وبلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم (8) محاضر فى الفتـــرة من 5/5/2019 حتى 11/ 5/2019، بعد صدور التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف التقرير، أنه فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الإشراقية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.