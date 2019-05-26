سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحياة عبر " الهولوجرام ".. ويتنى هيوستن فى جولة غنائية بعد 7 أعوام من وفاتها

الأحد، 26 مايو 2019 01:52 م
الحياة عبر " الهولوجرام ".. ويتنى هيوستن فى جولة غنائية بعد 7 أعوام من وفاتها ويتنى هيوستن
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
ألقت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية الضوء على عزم أسرة ويتنى هيوستن، المغنية الأمريكية الشهيرة التى توفت عام 2012 الموافقة على استخدام أغانيها التى لم تذاع من قبل فى جولة حفلات ثلاثية الأبعاد تتم من خلال تقنية " "الهولوجرام "، وهو ما يفتح المجال أمام تنظيم حفلات لنجوم رحلوا عن العالم بهذه التقنية.
 
 
وقالت الصحيفة إن هذه التقنية يمكن استخدامها فى إعادة إحياء حفلات لفرق شهيرة مثل البيتلز وغيرها، وربما يكون لها معجبين جدد لم يعاصروا تلك الحقبات، موضحة إن الإعلان عن جولة ويتنى أطلق السباق التكنولوجي لجلب أكثر التجارب الحية واقعية إلى الحشود فى حفلات ثلاثة الأبعاد.
 
 
ومع ذلك، لا تزال تحظى هذه التكنولوجيا باتهامات الذوق السيئ وهو ما يعرقل انطلاقها كما حدث فى وقت سابق من هذا العام بتأجيل جولة الهولوجرام للمطربة الراحلة إيمى واينهاوس، لكن بالنسبة للمطورين الذين يسارعون لإظهار تأثيرات "حية" للعصر الجديد ، يبدو أن القضية المهمة الوحيدة لهم هى أن يظهروا بشكل جيد.
 
 
وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن تطلق شركة " Base Hologram" جولة هيوستن بعد تأجيلها جولة إيمى واينهاوس. 
 
في بيان ، وصفت الشركة الجولة بأنها ستكون "حفلة موسيقية مسرحية مذهلة للاحتفال بحياتها المذهلة وعملها وإرثها الدائم". ستعرض هيوستن على أنها صورة ثلاثية الأبعاد ، مع تسجيلات لغنائها مدعومة من فرقة موسيقية حية. ولكن لم يتم الإعلان بعد عن تواريخ أو أماكن تلك الحفلات.
 
 
وقالت بات هيوستن ، شقيقة المغنية: "ويتنى لطالما كانت فخورة بعائلتها ومعجبيها.. لقد أحببت جماهيرها وهذا هو السبب في أننا نعرف أنها كانت ستحب هذا المفهوم المسرحى المجسم ".
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بعد زواج يابانى من "هولوجرام".. يعنى إيه "زواج عبر الأبعاد"

بعد انتشارها بشكل كبير.. يعنى إيه هولوجرام؟؟

3 مواقف مختلفة استعان فيها العالم بالـ"هولوجرام".. الحملات الانتخابية آخرها

بالصور.. كريستينا أجيليرا: مشروع أغنيتى الـ"هولوجرام" مع ويتنى هيوستن توقف تماما

هولوجرام

ويتنى هيوستن

حفلات موسيقية

حفلات 3 دي


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة