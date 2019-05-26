الحكومة الكندية تطالب النواب بمد جلسات مجلس العموم قبل الانتخابات الفيدرالية

أوتاوا /أ ش أ/

تقدم الحكومة الفدرالية فى كندا، غدا الإثنين، طلبا للنواب لمد ساعات انعقاد جلسات مجلس العموم الكندى لبقية الفصل التشريعى الحالي، وهو الأخير قبل الانتخابات الفدرالية فى الخريف المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (سى بى سي) اليوم الأحد أن الطلب الحكومي، الذى سيتم مناقشته سيدعو النواب إلى استمرار انعقاد جلساتهم حتى منتصف ليل الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء ، والخميس حتى نهاية يونيو للسماح بمزيد من وقت النقاش فى المجلس.

يشار إلى أنه مع بقاء أربعة أسابيع فقط فى مجلس العموم ، فإن الفرصة لإصدار التشريعات الرئيسية - بما فى ذلك الميزانية ومشروع قانون العفو - أوشكت على الانتهاء.

وقال مصدر حكومى للشبكة الكندية "نود أن نرى تمرير كل شيء. فى الوقت الحالى ، نأمل فى نقاش جيد وبناء من جميع الأطراف لكى ننجز الكثير".

ولا تزال هناك تعقيدات إضافية، حيث لا يزال بإمكان الحكومة الليبرالية أن تقدم تشريعات مواتية لاتفاقية التجارة الحرة "نافتا" الجديدة ، والتى يجب أيضا مناقشتها ودراستها وإقرارها فى مجلسى البرلمان فى أقل من شهر.