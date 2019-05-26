الحبس سنة مع الشغل لـ 4 أشخاص استعرضوا القوة على جيرانهم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 4 أشخاص، بالحبس سنة مع الشغل، لاستعراضهم القوة وترويع جيرانهم بسبب خلافات الجيرة.

صدر الحكم، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 2766 لسنة 2018، جنايات منيا القمح، ليوم 28 أغسطس، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "منيا القمح" المركزي، بوصول كل من: "انتصار م " 47 سنة، ربة منزل، و"زينب إ " و"محمود إ" 27 سنة، تاجر، وشقيقه "محمد" 28 سنة، سائق، مُقيمين بعزبة "أحمد موسى" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، مصابين بجروح قطعية وطلقات نارية.

بالانتقال وسؤال المصابين، اتهموا كلا من "تامر ش إ"، وشقيقه "سعيد"، و"ربيع إ ال"، ونجل شقيقه "غريب غ إ ال"، مُقيمين بذات القرية، باتعدي عليهم بأسلحة نارية وبيضاء بقصد ترويعهم بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتوصلت تحريات الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، إلى صحة الواقعة والاتهام، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة، قررت إحالة المتهمين إلي محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.